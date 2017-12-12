Экс-главу СБУ оштрафовали за незаконное пересечение границы

Бывшего главу СБУ Валентина Наливайченко оштрафовали на 3,4 тысячи гривен за незаконное пересечение границы в пункте пропуска Шегени (Львовская область). Соответствующее решение было принято Мостиским районным судом, сообщают Украинские новости.

Соответствующее решение было вынесено судом 8 декабря.

Напомним, в пункте пропуска Шегини во Львовской области сторонники Михаила Саакашвили прорвали кордон из пограничников и полиции и завели экс-губернатора Одесской области на территорию Украины.

Наливайченко связывал дело о прорыв границы с политическим давлением на него.

Источник: korrespondent.net