12 декабря 2017, вторник, 19:20
+5°C
Завтра +2°C
+5°C
Завтра +2°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,03
  • € 2,39
12. 12. 2017

Экс-главу СБУ оштрафовали за незаконное пересечение границы

Бывшего главу СБУ Валентина Наливайченко оштрафовали на 3,4 тысячи гривен за незаконное пересечение границы в пункте пропуска Шегени (Львовская область). Соответствующее решение было принято Мостиским районным судом, сообщают Украинские новости.

Соответствующее решение было вынесено судом 8 декабря.

Напомним, в пункте пропуска Шегини во Львовской области сторонники Михаила Саакашвили прорвали кордон из пограничников и полиции и завели экс-губернатора Одесской области на территорию Украины.

Наливайченко связывал дело о прорыв границы с политическим давлением на него.

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Анекдот все анекдоты

На самом деле, холодец специально так непрезентабельно выглядит, чтобы отсеять людей с низким порогом вхождения и оставить только истинных ценителей, которые будут любить его не за внешний вид, а за его внутренний мир.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Новый год 2018

Как вы будете встречать Новый год?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.