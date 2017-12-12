Авиакомпании запретят провозить "умные" чемоданы

Всем авиакомпаниям будут рекомендовать запретить пассажирам перевозить "умные" чемоданы. Соответствующие рекомендации предоставит Международная ассоциация воздушного транспорта, передает The Telegraph.

American Airline (самая большая в мире авиакомпания) и Delta Airlines запретили перевозить в своих самолетах "умные" чемоданы, которые имеют несъемные батареи из-за потенциальных рисков возникновения пожара.

Запрет, который вступит в силу 15 января, относится ко всем смарт-чемоданам, которые имеют встроенную литиево-ионную батарею, а также прочие пожароопасные вещи.

"Умные" чемоданы стали популярны с развитием современных технологий, ведь они обладают необходимыми в поездке вещами: аккумуляторами, встроенными датчики отслеживания и многим другим.

Но теперь МАВТ может запретить всем авиакомпаниям принимать в свои самолеты людей с подобным багажом, если только они не смогут отсоединить все пожароопасные элементы.

Также пассажир может взять с собой сумку в качестве ручной клади, даже не снимая батарею.

Как сообщалось, Львовский аэропорт впервые за 26 лет обслужил миллион пассажиров.

Напомним, ранее сообщалось, что международный аэропорт Львов заключил контракт с крупнейшим европейским лоукостером Ryanair.

Источник: korrespondent.net