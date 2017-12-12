В ЛНР обвинили Киев в срыве обмена пленными

Видеоконференция контактной группы по вопросу обмена военнопленными закончилась безрезультатно. Об этом во вторник, 12 декабря заявила представитель ЛНР Ольга Кобцева, сообщают сепаратистские СМИ.

По ее словам, конструктива во время переговорного процесса не произошло. Представитель сепаратистов обвинила украинскую сторону в "затягивании процесса".

Вместе с тем, Кобцева сообщила, что до нового года контактная группа будет встречаться еще. Однако конкретную дату представитель ЛНР не назвала, заявив, что она будет уточнена координатором группы.

Отмечается, что вопрос обмена пленными является одним из основных пунктов Минских соглашений.

Ранее вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко сообщала, что на временно оккупированных территориях Донбасса насильно удерживаются 168 заложников.

Кроме того, недавно глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин обсудил с главой МИД Российской Федерации Сергеем Лавровым вопрос обмена заложниками.

Источник: korrespondent.net