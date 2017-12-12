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12. 12. 2017

Конституционный суд не смог избрать себе председателя

Судьи Конституционного суда в ходе пленарного заседания во вторник, 12 декабря, в очередной раз не избрали председателя суда. Соответствующая информация обнародована на сайте КСУ.

"Выборы председателя Конституционного суда Украины не состоялись (не были выдвинуты кандидатуры)", – говорится в сообщении.

Также в ходе пленарного заседания не был одобрен и регламент КСУ.

В то же время, по информации источника агентства в КСУ, вопрос избрания председателя был включен в повестку дня в понедельник днем, 11 декабря. 

"Ещё в конце прошлой недели на сайте Конституционного Суда не было никакой информации об избрании председателя. Вопрос включения выборов во вторник появился на сайте только в понедельник днем. Очевидно, желание провести выборы председателя Конституционного суда возникло спонтанно, поэтому нет ничего странного, что оно не реализовалась", – отметил собеседник.

Напомним, в июне судья Виктор Кривенко приступил к обязанностям главы Конституционного суда Украины как старший по возрасту.

Источник: korrespondent.net

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