Конституционный суд не смог избрать себе председателя

Судьи Конституционного суда в ходе пленарного заседания во вторник, 12 декабря, в очередной раз не избрали председателя суда. Соответствующая информация обнародована на сайте КСУ.

"Выборы председателя Конституционного суда Украины не состоялись (не были выдвинуты кандидатуры)", – говорится в сообщении.

Также в ходе пленарного заседания не был одобрен и регламент КСУ.

В то же время, по информации источника агентства в КСУ, вопрос избрания председателя был включен в повестку дня в понедельник днем, 11 декабря.

"Ещё в конце прошлой недели на сайте Конституционного Суда не было никакой информации об избрании председателя. Вопрос включения выборов во вторник появился на сайте только в понедельник днем. Очевидно, желание провести выборы председателя Конституционного суда возникло спонтанно, поэтому нет ничего странного, что оно не реализовалась", – отметил собеседник.

Напомним, в июне судья Виктор Кривенко приступил к обязанностям главы Конституционного суда Украины как старший по возрасту.

Источник: korrespondent.net