ЕС готовится продлить санкции против России – СМИ

Евросоюз в четверг, 14 декабря, собирается принять решение по продлению российских санкций, введенных из-за агрессивной политики Кремля в отношении Украины. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на высокопоставленного сотрудника руководящего института ЕС накануне саммита ЕС, который пройдет 14-15 декабря в Брюсселе.

"Лидеры заслушают президента Франции Эммануэля Макрона и федерального канцлера Ангелу Меркель по последней информации об имплементации Минских договоренностей. После этого, скорее всего, ожидается формальное решение о продлении экономических санкций против России", - рассказал собеседник агентства.

Как ожидается, юридический акт о продлении на последующие полгода после 31 января 2018 года антироссийских санкций примет в понедельник Совет ЕС.

Ранее президент США Дональд Трамп одобрил санкции против России за нарушения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Источник: korrespondent.net