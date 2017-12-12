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12. 12. 2017

На Львовщине полицейские пытались остановить водителя, уснувшего за рулем

Во Львовской области патрульные задержали водителя, который уснул за рулем,и несмотря на это продолжал ехать, сообщает 24 Канал.

Остановить мужчину оказалось не простым делом. Потому что сначала он просто не реагировал на звуковые сигналы.

В конце концов, когда горе-водитель таки остановился и вышел из машины, то едва стоял на ногах. Нарушителя доставили в больницу, в его крови обнаружили 2,4 промилле алкоголя.

Документов при себе бедняга не имел.Их изъяли еще в прошлом году, а за год это уже третий протокол составленный на нарушителя за езду в нетрезвом состоянии.

Теперь мужчине грозит лишение прав на 10 лет и штраф – более 40 тысяч гривен.

Как сообщалось, патрульные в центре Львова сбили женщину.

Ранее в Харькове замначальника облполиции устроил ДТП.

Источник: korrespondent.net

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