Появилось видео взрыва на газовом хабе в Австрии

В Интернете появилось видео, на котором запечатлен момент взрыва, который произошел во вторник, 12 декабря, на газораспределительной станции в австрийском Баумгартене.

Как отмечается в комментарии, видео, предположительно, снято одним из сотрудников станции.

После взрыва на газовом хабе начался сильный пожар, который уже удалось потушить. Работали почти 250 пожарных и 40 спасателей

По уточненным данным, пострадал 21 человек, еще один погиб. В числе пострадавших – не только граждане Австрии, но и сотрудники подрядных организаций из шести стран. Украинцы при взрыве не пострадали.

По предварительным данным, взрыв и пожар произошли из-за технического сбоя.

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Источник: korrespondent.net