Япония передала технику украинским саперам

Правительство Японии передало современную технику Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, в частности георадары-детекторы и пиротехнические машины. Об этом во вторник, 12 декабря, пишет Укринформ со ссылкой на пресс-службу МВД.

По словам первого заместителя председателя ГСЧС Олега Мельчуцкого, полученные георадары-детекторы предназначены для проведения поиска взрывоопасных предметов с минимальным содержанием металла и вообще не содержащих металл. До сегодняшнего дня аналогичного новейшего оборудования в подразделениях ГСЧС не было.

Автомобили и оборудование были закуплены по проекту международной технической помощи Усиление диагностических возможностей больниц и укрепление потенциала по разминированию в Украине Управления ООН по обслуживанию проектов (ЮНОПС) при финансовой поддержке правительства Японии.

Транспортные средства предназначены для групп по гуманитарному разминированию и будут использоваться для транспортировки пиротехников в места и районы выявления мин, неразорванных снарядов и взрывоопасных предметов. Они будут распределены между территориальными пиротехническими подразделениями ГСЧС в Волынской, Запорожской, Одесской и Херсонской областях и районами, которые пострадали вследствие конфликта на востоке Украины.

В церемонии передачи оборудования приняли участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в Украине Шигеки Суми, представители ГСЧС и ООН.

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Напомним, ранее сообщалось, что ВВС Украины получили партию военной техники.

Источник: korrespondent.net