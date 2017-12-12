ХАМАС объявило третью интифаду Израилю

Палестинское движение ХАМАС заявило о начале третьей интифады после решения США признать Иерусалим израильской столицей. Об этом во вторник, 12 декабря, сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря движения Абдулатива Алкану.

"Мы объявили о начале третьей интифады, чтобы протесты продолжались и чтобы надавить на США, чтобы они отменили свое решение. В секторе Газа акции протеста растут в рамках начала интифады. Это третья интифада", – заявил Алкану.

Он пообещал новый "День гнева" против решения Америки.

"Протесты будут продолжаться и на Западном берегу реки Иордан, и в секторе Газа, и в Иерусалиме. Потому что мы протестуем против признания Америкой Иерусалима столицей Израиля, так как мы считаем его столицей Палестины. Мы надеемся, что протесты будут развиваться дальше и дальше", – сказал пресс-секретарь.

Напомним, ранее сообщалось, что израильский танк и авиация атаковали военные посты ХАМАС в северной части Сектора Газа.

Источник: korrespondent.net