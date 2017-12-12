США вернутся на Луну. Зачем Трампу новая гонка

Американский президент Дональд Трамп объявил о намерении вернуть американских астронавтов на Луну.

11 декабря Трамп подписал директиву, которая обязывает NASA начать подготовку к пилотируемому полету на спутник - спустя 45 лет после последней высадки астронавтов на поверхность Луны.

В будущем лидер США надеется, что Америка расширит свою космическую программу до освоения Марса. Однако по программе высадки человека на Луну пока нет ни сроков, ни каких-либо конкретных планов.

США уже несколько десятилетий пытаются запустить лунную программу. Россия с 2014 года также регулярно заявляет о таких планах.

Корреспондент.net разбирался, какие работы ведуться по освоению Луны и зачем это нужно.

На Луну, Марс и к другим мирам

Трамп во время церемонии в Белом доме объявил о намерении вернуть американских астронавтов на Луну, впервые после 1972 года "для долговременных исследований и ее использования".

"В этот раз мы не только оставим наш флаг и наши следы. Мы создадим основу для возможной миссии к Марсу, и, вероятно, когда-нибудь - к другим мирам", - заявил американский президент.

На церемонии подписания присутствовали представители Национального совета по космосу и известный американский астронавт Харрисон Шмитт, первый профессиональный геолог, побывавший на поверхности Луны. Также присутствовали астронавты Пегги Уитсон и Базз Олдрин.

В лунной директиве Трампа содержится призыв к сотрудничеству между коммерческими компаниями и другими странами мира в освоении Луны, однако там не называются ни стоимость, ни предварительные сроки будущей пилотируемой миссии.

Как сообщает газета New York Times, эти детали могут появиться в феврале 2018 года в рамках обсуждения предложений на 2019 бюджетный год.

Одобрив новую политику США по космосу, Трамп отказался от курса, который задал Барак Обама. В 2010 году он поддержал план отправить американских астронавтов не на Луну, а на астероид на околоземной орбите.

Вице-президент США Майк Пенс считает, что обновленная американская космическая программа позволит улучшить национальную безопасность и потенциал для защиты граждан Америки.

Пенс также отметил, что сосредоточенность NASA на пилотируемых космических программах поможет создать новые рабочие места.

"Все знают, что восстановление американского присутствия на Луне жизненно необходимо для достижения наших стратегических целей и целей, обрисованных нашим Национальным советом по космосу", - заявил американской вице-президент.

Последний полет на Луну и новые проекты

7 декабря 1972 года астронавты Юджин Сернан, Рональд Эванс и Харрисон Шмитт отправились в последний пилотируемый полет к Луне.

Трехдневная миссия Аполлона-17 была рекордной и по продолжительности пребывания на Луне, и по количеству доставленных на Землю образцов.

После этого программа Аполлон была закрыта, и пилотируемые полеты на Луну не возобновлялись ни одной из мировых держав.

Нил Армстронг на Луне в 1969 году / NASA

На лунную миссию Америка потратила 25 миллиардов долларов, что в эквиваленте на сегодняшний день состовляет 146 миллиардов.

В последующие 45 лет в США и других странах неоднократно поднимался вопрос об отправке человека на Луну. Но планы разбивались о недостаток финансирования.

В 2004 году была последняя попытка Америки отправить человека на Луну. Президент Джордж Буш-младший поставил срок не позднее 2020 года. Программу, на которую потратили девять миллиардов долларов, назвали Созвездие. Однако Обама свернул эту программу из-за финансового кризиса.

Программу Созвездие заменили на новую систему Space Launch System более широкого направления.

Новая тяжелая ракета Space Launch System, разрабатываемая в США, может стать основой для возвращения на Луну и отправке дальних пилотируемых миссий.

Однако ее разработка пока только ведется, и первый непилотируемый полет состоится не ранее 2019-20 года, а первый пилотируемый - спустя несколько лет.

В рамках Space Launch System в космос сначала планируют запустить ракету с космическим кораблем Orion, который выпустит спутники для сбора данных. После этого на орбите хотят построить космический порт, который должен стать промежуточным звеном между миссий на Луну и в глубокий космос.

Космический корабль Orion / NASA

Глава NASA Роберт Лайтфут заявил, что "множество людей хотят помочь NASA" в достижении поставленных целей, в том числе международные партнеры и коммерческие фирмы в США.

В сентябре главы Роскосмоса и NASA объявили о совместном участии России и США в освоении Луны и конкретно по программе строительства околунной обитаемой станции Deep Space Gateway.

В отдельном заявлении 11 декабря NASA объявило, что директива агенства официально останавливает работы по выполнению миссии Asteroid Redirect Mission, в рамках которой планировалась высадка астронавтов на околоземный астероид.

Россия участвует в лунной гонке

Исследование и коллонизация Луны представляет огромный интерес для ученых и открывает новые перспективы для освоения космоса. На Луне можно построить постоянную базу: там есть водный лед и полезные ископаемые, в том числе железо и титан. Вакуум должен позволить получать сверхчистые сплавы.

Однако строительство лунной базы требует еще больших затрат и прорыва в космической индустрии, чем периодические полеты на Луну.

В 2005 году NASA оценивало затраты на программу освоения Луны в 100 миллиардов долларов, причем речь шла не о постоянной базе. Годовой бюджет всего космического ведомства США сейчас - 19 миллиардов.

У NASA сейчас нет не только пилотируемых космических аппаратов, но и собственных ракет - агентство пользуется услугами частных компаний и России.

В конце 2016 года вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин заявил, что российские специалисты "переходят к проекту создания сверхтяжелой ракеты, а это уже совершенно другие нагрузки, возможности. Это возможность реализовать идею лунной научной станции, посещаемой или обитаемой".

Ракетно-космическая корпорация Энергия пообещала, что к 2031 году Россия высадит на Луну своих первых космонавтов, а в 2026 к спутнику Земли начнутся полеты беспилотных аппаратов.

Летом этого года Рогозин заявил, что на создание сверхтяжелой космической ракеты РД-171МВ, которая может облететь Луну, в следующем году планируется выделить несколько миллиардов рублей.

Отметим, что 28 ноября состоялся неудачный запуск ракеты с космодрома Восточный. После которого Рогозин объявил о планах покорения Луны.

Неудачный запуск ракеты с космодрома Восточный / EPA

Разгонный блок Фрегат, запущенный ракетой Союз, упал из-за "бага", который проявился в алгоритме, написанном еще в 1990-е годы.

"До 2028 года будет построен третий стартовый стол и технический комплекс под "сверхтяж"... Это работа в интересах Марса, это работа на орбите искусственного спутника Луны, это полет к Юпитеру и так далее", - рассказал российский вице-премьер.

В лунной гонке участвуют также и частные компании. Moon Express планирует построить несколько роботизированных аппаратов, способных приземляться на поверхность земного спутника и собирать образцы лунного грунта. Конечная цель такого проекта - добывать минералы и воду, эти ресурсы затем можно будет продать.

Space X же собирается к 2018 году отправить в космос первых туристов, космический аппарат с ними должен будет облететь орбиту спутника. Пока, правда, детали миссии не раскрываются: неизвестна ни цена проекта, ни тип аппарата, на котором полетят первые добровольцы.

Источник: korrespondent.net