В Варшаве зафиксировали африканскую чуму свиней

В Польше африканскую чуму свиней зафиксировали в столице страны – Варшаве. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на Международное эпизоотическое бюро (МЭБ).

"Главный ветеринарный врач Польши сообщил об обнаружении АЧС у кабана, найденного на территории столицы страны. Это был первый случай, выявленный на территории города", – говорится в сообщении бюро.

В течение двух-трех дней в окрестностях Варшавы было найдено еще несколько павших кабанов.

Столица находится примерно в 115 км от неблагополучной по АЧС зоны в Польше.

"Учитывая расстояние до ближайшего кластера заболевания, можно предположить, что причиной заноса вируса является антропогенный фактор", – говорится в сообщении.

По данным МЭБ, с февраля 2014 года по 11 декабря 2017 года ветеринарная служба Польши зафиксировала 757 очагов АЧС. Причем наиболее активно вирус распространялся в этом году. В результате очаги заболевания фиксируются в четырех воеводствах: Подляском, Люблинском, Мазовецком и Варминьско-Мазурском.

Как сообщал Корреспондент.net, на прошлой неделе вспышки АЧС были зафиксированы в двух областях Украины – Ровенской и Луганской.

Источник: korrespondent.net