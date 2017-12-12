НАБУ задержало подозреваемых в хищении 260 млн

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины и сотрудники Специализированной антикоррупционной прокуратуры во вторник, 12 декабря, провели ряд обысков, по итогам которых задержали четырех человек.

Как сообщается на сайте НАБУ, задержанные подозреваются в хищении средств Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Украины (Госинвестпроект) и Государственной инвестиционной компании на сумму 259,2 млн грин.

"Среди задержанных – экс-заместитель главы Госинвестпроекта, бывший сотрудник агентства, бывший директор Государственной инвестиционной компании, директор ряда частных предприятий с признаками фиктивности", – перечислили в НАБУ.

По версии следствия, эти лица, злоупотребляя своим служебным положением, заключили фиктивные договоры займа между Государственной инвестиционной компанией, компаниями Борисфен и Боржава резорт для реализации национальных проектов Качественная вода и Олимпийская надежда-2022.

После получения средств эти компании, которые, по мнению детективов НАБУ, изначально не имели возможности для реализации указанных проектов, перечислили средства на счета офшорных фирм, подконтрольных должностным лицам Госинвестпроекта.

Отмечается, что сотрудники НАБУ занимаются расследованием этого дела с июля 2016 года.

Как сообщал Корреспондент.net, накануне министр юстиции Павел Петренко заявил, что из-за проведенного в его ведомстве обыска НАБУ может сорваться подача иска против Роснефти в Европейский суд по правам человека.

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Источник: korrespondent.net