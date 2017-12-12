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12. 12. 2017

Саакашвили объяснил, как оплачивает пентхаус в Киеве

Лидер партии Рух новых сил Михаил Саакашвили вернулся в роскошный двухуровневый пентхаус на улице Костельной в Киеве. В интервью ТСН он объяснил, как оплачивает элитное жилье, аренда которого, по данным СМИ, стоит 6 тысяч долларов в месяц.

Издание отмечает, что соседи политика утверждают, что Саакашвили уже несколько лет арендует пентхаус площадью 252 квадратных метра с автономной системой отопления и кондиционированием.

"Абсолютная ложь, что они говорят, что 6 тысяч долларов ежемесячно. Я плачу только за коммуналку и минимальные какие-то вещи. И там есть технический обмен между моими друзьями, которые меня поддерживают, и самим владельцем", – утверждает Саакашвили.

Он уверяет, что платит часть, но это "точно не шесть тысяч".

"Сколько – это мое дело. У меня нет больше домов и хоромов и дворцов. И я мечтаю о том, чтобы иметь собственный маленький дом в Киеве. Но пока его нет", – посетовал политик.

Как сообщал Корреспондент.net, 12 декабря стало известно, что Саакашвили вызвали на допрос в Генеральную прокуратуру Украины. Надзорное ведомство опубликовало повестку.

Источник: korrespondent.net

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