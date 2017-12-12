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12. 12. 2017

Мэра Старого Самбора задержали при попытке дачи взятки

Мэра города Старый Самбор, районного центра Львовской области, задержали сотрудники прокуратуры и полиции во вторник, 12 декабря во время передачи полицейским неправомерной выгоды. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Как отметили в надзорном ведомстве, мэр города пытался дать взятку правоохранителям за то, чтобы они закрыли уголовное дело, открытое против чиновников горсовета за злоупотребления властью при закупках за бюджетные деньги техники для сбора и вывоза отходов.

Сумма предложенной взятки составила 2 тысячи долларов.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о предоставлении неправомерной выгоды должностному лицу (ч.3 ст.369 УК Украины).

Согласно информации на сайте городского совета Сталого Самбора, мэром города яляется Игорь Трухим.

Как сообщал Корреспондент.net, в мае 2017 года в Закарпатской области за получение взятки был задержан мэр города Чоп Валерий Самардак.

Источник: korrespondent.net

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