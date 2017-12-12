В Харьковской области поезд Интерсити застрял на несколько часов

Во вторник, 12 декабря, скоростной поезд Интерсити №723 Харьков – Киев совершил вынужденную остановку на перегоне Огульцы – Ковяги на несколько часов.

Об этом сообщает Украинская железнодорожная скоростная компания (УЖСК).

"По техническим причинам поезд №723 Харьков – Киев, который обслуживается составом HRCS-002 производства Hyundai Rotem, совершил вынужденную остановку около 14:00 недалеко от станции Огульцы", – говорится в сообщении.

По информации компании, при переходе с постоянного на переменный ток произошел сбой в электросхеме управления электропоезда, в результате чего он не смог двигаться дальше. Случай расследуется.

Для пересадки пассажиров был направлен подменный подвижной состав электропоездов HRCS-002 производства Hyundai Rotem, на котором они должны были продолжить путешествие до Киева.

В УЖСК попросили прощения у пассажиров за возникшие неудобства.

Как сообщал Корреспондент.net, ранее с поезда Интерсити, следовавшего из польского Перемышля в Киев, сняли большую группу пьяных пассажиров – 30 человек.

Напомним, пассажиры поезда Интерсити сообщением Одесса-Киев вынуждены были ехать стоя из-за нехватки вагонов.

Источник: korrespondent.net