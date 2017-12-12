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12. 12. 2017

В Минске к салезианам пришел святой Николай

В Минске в салезианском оратории им. святого Иоанна Боско при минском католическом приходе святого Иоанна Крестителя 10 декабря организовали праздник святого Николая.

Праздничная программа началась святой Мессой, которую возглавил о. Иван Огар SDB, сообщает catholicnews.by.

С проповедью к верующим обратился о. Александр Жерносек MIC, который с 8 по 10 декабря проводил в приходе Адвентовые реколлекции. Священник сделал акцент на том, что верующий человек, для того, чтобы вести духовное жизнь, должен обращать внимание на ежедневный отчет совести, исповедь и личность духовного руководителя.

После богослужения верующие направились в ораторий, где их ждала праздничная программа. Во время праздника дети и их родители получили возможность хорошо провести время вместе в разнообразных конкурсах и играх. А напоследок программы все дети получили от святого Николая вкусные подарки.

Источник: krynica.info

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