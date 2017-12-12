Возле пункта пропуска Тиса грузовик переехал мужчину

Во вторник, 12 декабря, водитель грузовика Volvo переехал сотрудника сервисного терминала, который расположен вплотную к КПП Тиса в селе Соломоново на улице Главной. Об этом сообщает Mukachevo.net со ссылкой на пресс-секретарь управления Нацполиции Закарпатской области Татьяну Щеголеву.

"Пострадавший 1976 года рождения умер в больнице во время операции. Открыто уголовное производство по ч.2 ст.286 Уголовного кодекса", – заявила пресс-секретарь.

По информации журналиста Виталия Глаголы, который первым сообщил о трагедии, работник сервисного терминала является жителем села Ореховица. Он получил перелом костей таза.

Журналист со ссылкой на очевидцев отметил, что водитель грузовика не включил фары и начал двигаться по территории парковки сервисного терминала, переехав работника.

Как сообщал Корреспондент.net, ранее в Тернопольской области произошло ДТП с участием трех автомобилей. Один человек погиб, еще четверо получили ранения.

Источник: korrespondent.net