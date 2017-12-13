Саакашвили готов стать премьер-министром Украины

Бывший президент Грузии, экс-глава Одесской ОГА, лидер партии Движение новых сил Михаил Саакашвили заявил об отсутствии президентских амбиций, но при этом готов возглавить Кабинет министров Украины.

"Я готов взять ответственность в нормальном правительстве Украины однозначно. Я никогда не буду баллотироваться ни под каким соусом в президенты Украины", – сказал политик в эфире телеканала Zik вечером 12 декабря.

По мнению Саакашвили, главой украинского государства должен быть только украинец, который родился и вырос в Украине.

При этом лидер политик заявил, что получал ранее предложения от президента Петра Порошенко предложения возглавить правительство Украины, но ответил ему категорическим отказом.

"Он все время намекал, видимо, Яценюку, что я следующий премьер-министр, но когда я узнал, что он намекал, я сказал: Петр Алексеевич, неужели Вы это говорите? Он говорит: почему бы и нет? Я сказал: нет!", – рассказал Саакашвили.



ГПУ вызвала Саакашвили на допрос

Напомним, 11 декабря Саакашвили отпустили из-под стражи. Суд не удовлетворил ходатайство прокуратуры о домашнем аресте экс-главы Одесской ОГА и он отправился домой.

Источник: korrespondent.net