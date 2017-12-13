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13. 12. 2017

США вернутся к вопросу Крыма – Тиллерсон

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Вашингтон намерен "вернуться к вопросу Крыма", передает РИА Новости.

"Мы вернемся к вопросу Крыма. Я знаю, что президент России Владимир Путин ясно дал понять, что это обсуждаться за столом переговоров не будет. В какой-то момент будет, но сейчас мы должны остановить насилие на востоке Украины. Посмотрим, можем ли мы это разрешить", –заявил он.

В Крыму за три месяца арестовали 49 крымских татар

Напомним, ранее Тиллерсон заявил, что Вашингтон оставит в силе связанные с Крымом санкции в отношении России до тех пор, пока РФ не передаст контроль над полуостровом Украине. 

Источник: korrespondent.net

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