США вернутся к вопросу Крыма – Тиллерсон

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Вашингтон намерен "вернуться к вопросу Крыма", передает РИА Новости.

"Мы вернемся к вопросу Крыма. Я знаю, что президент России Владимир Путин ясно дал понять, что это обсуждаться за столом переговоров не будет. В какой-то момент будет, но сейчас мы должны остановить насилие на востоке Украины. Посмотрим, можем ли мы это разрешить", –заявил он.



В Крыму за три месяца арестовали 49 крымских татар

Напомним, ранее Тиллерсон заявил, что Вашингтон оставит в силе связанные с Крымом санкции в отношении России до тех пор, пока РФ не передаст контроль над полуостровом Украине.

Источник: korrespondent.net