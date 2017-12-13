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13. 12. 2017

Трамп заявил о победе над ИГ в Ираке и Сирии

Президент США Дональд Трамп завил о победе над боевиками террористической группировки "Исламское государство" в Ираке и Сирии. Об этом говорится в сообщении на сайте Белого дома.

"Бюджет санкционирует продолжение финансирования нашей кампании по уничтожению ИГИЛ. Как вы знаете, мы победили в Сирии, мы победили в Ираке. Но они распространяются в других районах. И мы преследуем их так же быстро, как они распространяются. За последние восемь месяцев мы добились в борьбе с ИГИЛ больших успехов, чем предыдущая администрация за весь срок своего правления", – заявил Трамп.

Пентагон опроверг заявление России о разгроме ИГИЛ в Сирии

Напомним, о полном освобождении Ирака от террористов ИГ премьер-министр страны Хайдер Аль-Абади заявил 9 декабря.

Источник: korrespondent.net

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