Новый премьер Польши выступил за сближение с Украиной

Новый глава правительства Польши Матеуш Моравецкий озвучил планы вернуться к стратегическому партнерству с Украиной, Литвой и Грузией. Об этом он заявил во время выступления в Сейме с программой действий нового правительства, сообщает Укринформ.

"Мы хотим вернуться к настоящему стратегическому партнерству на Востоке. Мы планируем углубить наши отношения с Украиной, Литвой или Грузией и придать им новое качество", – сказал Моравецкий.

По словам премьера, Польша продолжит выступать "объединяющей силой" для стран региона в рамках "Вышеградской группы" и проекта Трех морей (Адриатика, Балтика, Черное море).

Напомним, польские власти официально заявили о начале действия "черного списка" для украинцев, запретив въезд секретарю государственной межведомственной комиссии Украины Святославу Шеремету.



Польша обеспокоена инцидентом во Львовской области

В МИД Польши отметили, что решение связано с запретом на проведение поисков и эксгумации польских жертв войны и конфликтов на территории Украины.

Источник: korrespondent.net