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13. 12. 2017

В Иране произошло сильное землетрясение

Землетрясение магнитудой 6,2 произошло на востоке Ирана, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр.

Толчки были зафиксированывечером 12 декабряна востоке страны. Очаг землетрясения залегал на глубине 40 километров.

Землетрясение произошло в окрестностях поселка Хедждак в провинции Керман. Менее чем через 10 минут в той же местности произошло еще одно землетрясение магнитудой 5,1.

Данных о жертвах и разрушениях нет.

Возле Эквадора произошло мощное землетрясение

Напомним, в середине ноября в провинции Керманшах, на границе Ирана и Ирака, произошло разрушительное землетрясение магнитудой 7,2. Подземные толчки ощущались и в других странах региона, в том числе в Кувейте, ОАЭ и Израиле. По последним данным, жертвами землетрясения стали более 520 человек.

Источник: korrespondent.net

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