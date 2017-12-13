Трамп хочет "рабочих отношений" с Россией

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что американский президент Дональд Трамп хочет, чтобы у Вашингтона были "рабочие отношения" с Россией, передает РИА Новости.

"Президент ясно дал понять, что считает важным, чтобы США и Россия имели рабочие отношения. Сейчас этого нет", – заявил он.

Госсекретарь также отметил, что "мы будем продолжать работать с России в областях, где мы можем в Сирии, чтобы помочь деэскалации и сокращению насилия, найти мирное решение для Сирии".



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Напомним, Тиллерсон заявил, что США намерены вернуться к вопросу Крыма.

Источник: korrespondent.net