Трамп хочет "рабочих отношений" с Россией

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что американский президент Дональд Трамп хочет, чтобы у Вашингтона были "рабочие отношения" с Россией, передает РИА Новости.
"Президент ясно дал понять, что считает важным, чтобы США и Россия имели рабочие отношения. Сейчас этого нет", – заявил он.
Госсекретарь также отметил, что "мы будем продолжать работать с России в областях, где мы можем в Сирии, чтобы помочь деэскалации и сокращению насилия, найти мирное решение для Сирии".
США возобновили выдачу виз в трех городах России
Напомним, Тиллерсон заявил, что США намерены вернуться к вопросу Крыма.
Источник: korrespondent.net