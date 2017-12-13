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13. 12. 2017

США готовы к переговорам с КНДР без предварительных условий

 
США готовы начать переговоры о ядерном разоружении КНДР без предварительных условий. Об этом заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон, передает AFP.
 
"Мы готовы провести первую встречу без предварительных условий. Давайте просто встретимся и поговорим о погоде, если вы хотите, и поговорим о том, будет ли это квадратный стол или круглый стол, если вы так волнуетесь", – сказал Тиллерсон на политическом форуме Атлантического совета в Вашингтоне.

СМИ: В США опасаются биологического оружия Северной Кореи
 
Напомним, ранее Соединенные Штаты заявляли, что вопрос прямых переговоров между США и Северной Кореей не рассматривается до тех пор, пока Пхеньян не начнет процесс денуклеаризации.

Источник: korrespondent.net

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