США готовы к переговорам с КНДР без предварительных условий

США готовы начать переговоры о ядерном разоружении КНДР без предварительных условий. Об этом заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон, передает AFP.

"Мы готовы провести первую встречу без предварительных условий. Давайте просто встретимся и поговорим о погоде, если вы хотите, и поговорим о том, будет ли это квадратный стол или круглый стол, если вы так волнуетесь", – сказал Тиллерсон на политическом форуме Атлантического совета в Вашингтоне.



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Напомним, ранее Соединенные Штаты заявляли, что вопрос прямых переговоров между США и Северной Кореей не рассматривается до тех пор, пока Пхеньян не начнет процесс денуклеаризации.

Источник: korrespondent.net