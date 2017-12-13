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13. 12. 2017

Парламент Канады рекомендовал правительству отменить визы для украинцев

 
Канаде следует объявить о своем намерении ввести для граждан Украины безвизовый режим путешествий. Об этом говорится в подготовленном постоянным комитетом парламента Канады по вопросам обороны отчете "Канадская поддержка Украины в период кризиса и вооруженного конфликта", передает Укринформ.
 
"Рекомендуем правительству Канады объявить о плане по предоставлению украинцам права без виз приезжать в Канаду", – говорится в документе.
 
Кроме этого, депутаты предлагают возобновить программу молодежной мобильности, которая прекращена несколько лет тому назад. 
 
"Рекомендуем правительству Канады возобновить действие соглашения о мобильности молодежи из Украины, что позволит квалифицированным украинцам получать разрешение на пребывание и работу в Канаде сроком до одного года", – отмечается в отчете.
 
По мнению авторов отчета, это позволит "еще больше улучшить сотрудничество между Канадой и Украиной в области экономики и культуры".

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Ранее сообщалось, что Канада намерена продолжать политику поддержки Украины.

Источник: korrespondent.net

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