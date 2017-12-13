Парламент Канады рекомендовал правительству отменить визы для украинцев

Канаде следует объявить о своем намерении ввести для граждан Украины безвизовый режим путешествий. Об этом говорится в подготовленном постоянным комитетом парламента Канады по вопросам обороны отчете "Канадская поддержка Украины в период кризиса и вооруженного конфликта", передает Укринформ.

"Рекомендуем правительству Канады объявить о плане по предоставлению украинцам права без виз приезжать в Канаду", – говорится в документе.

Кроме этого, депутаты предлагают возобновить программу молодежной мобильности, которая прекращена несколько лет тому назад.

"Рекомендуем правительству Канады возобновить действие соглашения о мобильности молодежи из Украины, что позволит квалифицированным украинцам получать разрешение на пребывание и работу в Канаде сроком до одного года", – отмечается в отчете.

По мнению авторов отчета, это позволит "еще больше улучшить сотрудничество между Канадой и Украиной в области экономики и культуры".



Канада назвала условия для безвиза с Украиной

Ранее сообщалось, что Канада намерена продолжать политику поддержки Украины.

Источник: korrespondent.net