Миссия ОБСЕ зафиксировала более 1000 взрывов на Донбассе

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала в понедельник, 11 декабря, одну тысячу взрывов в Донецкой области и 50 взрывов – в Луганской. Такие данные опубликованы на официальном сайте миссии.

Отмечается, что наблюдатели ОБСЕ продолжали следить за районами разграничения сил и средств у Станицы Луганской, Золотого и Петровского (Луганская область). При этом доступ миссии оставался ограниченным во всех трех районах разграничения.

Помимо этого наблюдатели зафиксировали длинные очереди на пункте пропуска возле Станицы Луганской и посетили одну пограничную зону, которая находится за пределами государственного контроля.



ОБСЕ зафиксировала на Донбассе 366 взрывов за сутки

Напомним, ранее наблюдатели ОБСЕ зафиксировали новый лагерь и позиции сепаратистов ДНР, а также траншеи недалеко от границы с Россией.

Источник: korrespondent.net