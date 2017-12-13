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13. 12. 2017

Миссия ОБСЕ зафиксировала более 1000 взрывов на Донбассе

 
Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала в понедельник, 11 декабря, одну тысячу взрывов в Донецкой области и 50 взрывов – в Луганской. Такие данные опубликованы на официальном сайте миссии.
 
Отмечается, что наблюдатели ОБСЕ продолжали следить за районами разграничения сил и средств у Станицы Луганской, Золотого и Петровского (Луганская область). При этом доступ миссии оставался ограниченным во всех трех районах разграничения.
 
Помимо этого наблюдатели зафиксировали длинные очереди на пункте пропуска возле Станицы Луганской и посетили одну пограничную зону, которая находится за пределами государственного контроля.

ОБСЕ зафиксировала на Донбассе 366 взрывов за сутки
 
Напомним, ранее наблюдатели ОБСЕ зафиксировали новый лагерь и позиции сепаратистов ДНР, а также траншеи недалеко от границы с Россией.

Источник: korrespondent.net

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