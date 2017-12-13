США не отменят санкции против РФ – Тиллерсон

США не приемлют военное вторжение России в Украину и не снимут санкции с Москвы до полного восстановления территориальной целостности Украины. Об этом заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон на политическом форуме Атлантического совета в Вашингтоне.

"Президент США осознает важность рабочих отношений США и России, но мы не можем принять вторжение России в Украину, и наш приоритет – положить конец насилию на востоке Украины. В других областях мы ищем кооперацию в общих контртеррористических интересах", – сказал он.





Sec Tillerson: @POTUS is clear on importance of U.S. and #Russia working relationship but we cannot accept Russia’s invasion of #Ukraine & our priority is to end the violence in east Ukraine. In other areas, we seek cooperation on joint counterterrorism interests. #ACKoreaForum pic.twitter.com/vzBIDeioxB — Department of State (@StateDept) 13 декабря 2017 г. Тиллерсон повторил, что санкции, наложенные на Россию США и ЕС, не будут отменены до восстановления территориальной целостности Украины.

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Напомним, госсекретарь США заявил, что Вашингтон намерен вернуться к вопросу Крыма.

Источник: korrespondent.net