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13. 12. 2017

Прокуратура завершила расследование дела Лавриновича

 
Генеральная прокуратура завершила расследование уголовного производства бывшего министра юстиции Александра Лавриновича, который подозревается в причастности к конституционному перевороту в 2010 году. Об этом Радио Свобода сообщил начальник департамента спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк.
 
"Лавриновичу и его защите предоставили возможность ознакомиться с материалами уголовного производства. Вопрос о вручении обвинительного акта решается после ознакомления с материалами дела", – сказал он.

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Напомним, в начале осени ГПу сообщила о подозрении экс-президенту Виктору Януковичу и экс-министру юстиции Лавриновичу в захвате государственной власти. Дело касается так называемого конституционного переворота 2010 года, когда в действие была введена Конституция редакции 1996 года, которая дала президенту больше полномочий.

Источник: korrespondent.net

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