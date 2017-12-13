Прокуратура завершила расследование дела Лавриновича

Генеральная прокуратура завершила расследование уголовного производства бывшего министра юстиции Александра Лавриновича, который подозревается в причастности к конституционному перевороту в 2010 году. Об этом Радио Свобода сообщил начальник департамента спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк.





Лавринович прокомментировал свой арест "Лавриновичу и его защите предоставили возможность ознакомиться с материалами уголовного производства. Вопрос о вручении обвинительного акта решается после ознакомления с материалами дела", – сказал он.

Напомним, в начале осени ГПу сообщила о подозрении экс-президенту Виктору Януковичу и экс-министру юстиции Лавриновичу в захвате государственной власти. Дело касается так называемого конституционного переворота 2010 года, когда в действие была введена Конституция редакции 1996 года, которая дала президенту больше полномочий.

Источник: korrespondent.net