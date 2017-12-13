В ООН заявили о согласии КНДР предотвратить войну

Власти КНДР считают важным предотвратить войну на Корейском полуострове. Об этом заявил заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам Джеффри Фелтман по итогам визита в Пхеньян, передает РИА Новости.

"Северокорейские собеседники согласились, что важно предотвратить войну. Как мы это сделаем, было темой дискуссии, которая длилась более 15 часов", – рассказал он.

При этом, по словам Фелтмана, власти КНДР не дали никаких обещаний относительно своего участия в переговорах с США.



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Напомним, ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон, заявил, что американская сторона готова к переговорам с КНДР по ядерной проблеме без предварительных условий.

Источник: korrespondent.net