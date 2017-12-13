Штаб: Сепаратисты 24 раза открывали огонь по украинским позициям

За прошлые сутки вооруженные формирования сепаратистов 24 раза обстреливали позиции Вооруженных сил Украины, потерь среди украинских военных нет. Об этом сообщает в среду, 13 декабря, штаб АТО в Facebook.

"Российско-оккупационные войска продолжают грубо нарушать Минские договоренности и применяют запрещенные образцы вооружения, в частности минометы, танки и тяжелую артиллерию, – говорится сводке.

На Луганском направлении в вечернее время боевики обстреляли из артиллерии калибра 152-мм подступы к Врубовке. А с 82-мм минометов вели огонь по защитникам Новоалександровки и Попасной.

На Донецком направлении в послеобеденную пору противник выпустил полтора десятка артиллерийских снарядов калибра 122-мм по оборонным укреплениям между Водяным и Талаковкой. В вечернее время враждебные обстрелы с вооружения, которое давно должно быть отведенными от линии соприкосновения, продолжились. В частности, захватчики вели огонь из 120-мм минометов по защитникам Павлополя, Водяного и Опытного. Вблизи Авдеевки противник применил минометы 82-го калибра, а в районе шахты Бутовка стрелял танк.

Кроме того, неподалеку Каменки и Новотроицкого боевики нарушали перемирие из гранатометов и стрелкового оружия.

Напомним, 11 декабря сепаратисты 22 раза обстреляли позиции Вооруженных сил Украины, потерь среди украинских военных также не было.

Источник: korrespondent.net