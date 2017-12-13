Итоги 12.12: Помощь Украине, ЧП на хабе в Австрии

Трамп подписал военный бюджет США, предусматривающий помощь Украине

Президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет США на 2018 финансовый год объемом почти в 700 млрд долларов.

Документ предусматривает выделение 4,6 млрд долларов европейским союзникам по НАТО в рамках противодействия российской угрозе. Также отдельной строкой предусматривается выделение 350 млн долларов на военную помощь Украине.

Украина направила в Гаагу информацию об ущербе от аннексии Крыма

Генеральная прокуратура направила в Международный уголовный суд информацию о незаконном присвоении Россией украинского частного и государственного имущества в аннексированном Крыму, заявил генпрокурор Юрий Луценко.

"Передано два новых информационных письма в Международный уголовный суд", – сказал он.

По словамЛуценко, общий ущерб от национализации РФ украинского имущества составляет 1 трлн гривен.

В Австрии взорвался один из крупнейших газопроводов Европы

В Австрии, в коммуне Вайден-ан-дер-Марх, на одной из крупнейших в стране газовых станций произошел взрыв. В результате происшествия погиб один человек, не менее 20 пострадали. В числе пострадавших – не только граждане Австрии, но и сотрудники подрядных организаций из шести стран. Украинцы при взрыве не пострадали.

В газовой компании Eustream сообщили, что инцидент произошел из-за технического сбоя.

Суд вернул Укртелеком в собственность государства

Киевский апелляционный хозсуд оставил без изменений решение суда по иску Фонда госимущества о расторжении договора купли-продажи частного акционерного общества Укртелеком. Таким образом Укртелеком вернется в государственную собственность.

Согласно решению суда, договор купли-продажи 92,791% акций ПАО Укртелеком, заключенный между фондом и ООО ЕСУ (принадлежит украинскому бизнесмену Ринату Ахметову) расторгнут.

Саакашвили заявил о премьерских амбициях

Бывший президент Грузии, экс-глава Одесской ОГА, лидер партии Движение новых сил Михаил Саакашвили заявил об отсутствии президентских амбиций, но при этом готов возглавить Кабинет министров Украины.

По словам политика, ранее онполучал предложения от президента Петра Порошенко возглавить правительство Украины, но ответил ему категорическим отказом.

"Он все время намекал, видимо, Яценюку, что я следующий премьер-министр, но когда я узнал, что он намекал, я сказал: Петр Алексеевич, неужели Вы это говорите? Он говорит: почему бы и нет? Я сказал: нет!", – рассказал Саакашвили.

В ООН раскритиковали украинский закон о реинтеграции Донбасса

Президентский законопроект о реинтеграции Донбасса недостаточно четко регулирует права и свободы. Об этом говорится в докладе Мониторинговой миссии ООН.

"На данном этапе законопроекту недостает четкости в отношении основ для защиты прав и свобод, что не позволяет удовлетворить требование о юридической определенности", – отмечается в документе.

Эстония получила от США новые противотанковые ракеты

Армия Эстония получила из США партию ракет переносного противотанкового комплекса Javelin на 33 млн долларов.

В Эстонию поставлены ракеты типа Block-1, которые превосходят поставлявшуюся ранее предыдущую модель по скорости и разрушительной силе.

Источник: korrespondent.net