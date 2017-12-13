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13. 12. 2017

Ким Чен Ын дал команду увеличить разработку ядерного оружия

Глава КНДР Ким Чен Ын обратился к военным и ученым с призывом разрабатывать больше ядерного оружия. При этом он лично наградил всех, кто принял участие в разработке баллистической ракеты Hwasong-15, сообщает Reuters.

Ученые и рабочие продолжат производство "новейшего оружия и оборудования" для "укрепления ядерной силы в качестве и количестве", сообщило центральное информационное агентство КНДР.

Ким также заявил, что Северная Корея должна разрабатывать и производить больше разнообразного оружия.

Ким Чен Ын также назвал большой исторической победой разработку атомной бомбы, водородной бомбы и МБР Hwasong-15.

Между тем, эксперты полагают, что у Северной Кореи по-прежнему есть технические недостатки, которые ей необходимо устранить, прежде чем полностью завершить свою задачу по разработке ядерной ракеты.

Напомним, в ночь на 29 ноября Северная Корея совершила пуск баллистической ракеты, которая пролетев 1000 километров упала в исключительной экономической зоне Японии.

В КНДР заявили, что испытанная межконтинентальная баллистическая ракета способна поразить США.

Источник: korrespondent.net

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