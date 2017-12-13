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13. 12. 2017

В Японии фрагмент вертолета упал на территории школы, пострадал ребенок

В Японии иллюминатор военного вертолета США упал на территорию школы, в результате чего пострадал один из учеников. Об этом сообщает телеканал NHK.

Инцидент произошел в городе Гинован в префектуре Окинама.

Ребенок, находившийся на спортивной площадке, получил легкую травму руки.

По данным телеканала, школа расположена рядом с базой морской пехоты США Футенма.

В связи с произошедшим организовано расследование.

Как сообщалось, в ноябре в Японии севернее Токио разбился грузовой вертолет с четырьмя людьми на борту.

Источник: korrespondent.net

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