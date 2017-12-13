США: Россия начала войну нового поколения

Россия начала проводить агрессивную политику, используя пропаганду и подрывную деятельность. Об этом заявил советник по национальной безопасности президента США Герберт Макмастер, выступая на форуме, посвященном британо-американским отношениям, сообщает Bloomberg.

"Россия впервые инициировала войну нового поколения, в которой она использует подрывную деятельность, дезинформацию и пропаганду с использованием киберинструментов, работающих в разных областях, пытаясь посеять раздор в наших странах, стравить их друг с другом и создать кризис доверия", - заявил советник Трампа.

По его словам, главную роль в дестабилизацию мировой обстановки выполняют Китай и Россия.

"Китай и Россия подрывают мировой порядок и стабильность. Они игнорируют суверенные права своих соседей и верховенство закона", - заявил Макмастер.

Так, по словам Макмастера, Китай занимается "экономической агрессией", чтобы бросить вызов "глобальному экономическому порядку", который помог "вытащить из нищеты сотни миллионов людей".

Ранее государственный секретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что американский президент Дональд Трамп хочет, чтобы у Вашингтона были "рабочие отношения" с Россией.

Источник: korrespondent.net