В России смирились, что ПАСЕ не снимет санкции

В следующем году у российской делегации нет шансов попасть в Парламентскую ассамблею Европы. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков, сообщает РИА Новости.

Он объяснил это тем, что не видит перспективы возвращения представителей России в ПАСЕ в январе, а именно тогда утверждаются полномочия национальных делегаций на следующий год.

Совет Госдумы РФ ранее поддержал решение направить вице-спикера Госдумы Петра Толстого и главы комитета Думы по международным делам Леонида Слуцкого на консультации в Париж по приглашению президентского комитета ПАСЕ. Заседание состоится 14 декабря.

По словам Пушкова, в случае приезда российской делегации любой депутат может потребовать голосования по полномочиям России, после этого комиссия по мониторингу будет готовить доклад, затем этот вопрос будет вынесен на общее заседание.

"Можно предположить, что на общем заседании агрессивное, но очень активное меньшинство навяжет снова свою позицию пассивному большинству. Это будет Украина, Прибалтика, Швеция, Польша, это будут еще несколько стран Западной Европы, предъявят целый сонм аргументов, почему нельзя возвращать Россию без санкций", - сказал Пушков.

Напомним, представители 16 стран в Парламентской ассамблее Совета Европы подписали декларацию, согласно которой ПАСЕ пока не готово принимать делегацию России.

Источник: korrespondent.net