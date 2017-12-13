Госдеп США: В Украине необходимо стимулировать реформы

Приоритетом для государственного секретаря США Рекса Тиллерсона является стимулирование антикоррупционных реформ в Украине. Об этом заявил помощник госсекретаря Весс Митчелл, сообщает Интерфакс-Украина.

По его словам, Тиллерсон призывал украинское правительство исполнить свои ранние обещания относительно создания антикоррупционного суда и продолжить другие реформы

"Мы даже не могли и мечтать о таком прогрессе, которого они достигли за такое короткое время. Госсекретарь Тиллерсон сделал это своим приоритетом – привлечь украинцев держаться пути реформ", – сказал он.

"Провести реформы не только в более легких отраслях, но внедрить более сложные структурные реформы. И это особенно касается создания антикоррупционного суда и проведения энергетической реформы, в частности в вопросе газовых тарифов. Оба эти шага критически важные для продолжения поступления помощи МВФ. Я неоднократно поднимал эти вопросы с господином Порошенко, с Гройсманом, министром Климкиным, господином Парубием и другими. Мы также координируем наше сотрудничество с МВФ, чтобы наши позиции были согласованы", – рассказал помощник государственного секретаря.

Ранее Тиллерсон заявлял, что США не приемлют военное вторжение России в Украину и не снимут санкции с Москвы до полного восстановления территориальной целостности Украины.

Источник: korrespondent.net