В парламенте Канады рекомендуют предоставить Украине летальное оружие

Вопрос предоставления Украине летального оружия с целью повышения обороноспособности армии в противостоянии российской агрессии был поднят комитетом парламента Канады. Об этом говорится в соответствующем документе комитета.
"Решение Канады об оказании поддержки Украине отражает давние отношения, объединяющие две страны", - говорится в документе.
Также предлагается ввести безвизовый режим для украинцев.
#BREAKING Canadian Parliamentary defense committee recommends provision of lethal weapons to Ukraine IF Kyiv gets serious on anti-corruption. Visa-free travel for Ukrainians also recommended https://t.co/w3KVdTOfGZ #cdnpoli #ukraine pic.twitter.com/14znkrf4hH— Michael Bociurkiw (@mikeybbq) 13 декабря 2017 г.
Напомним, ранее посол Украины в США Валерий Чалый заявлял, что президент США Дональд Трамп одобрит выделения Украине из оборонного бюджета США 350 млн долларов на оборонное оружие, в том числе 50 млн долларов - на летальное оружие, до конца 2017 года.
Источник: korrespondent.net
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