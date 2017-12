В парламенте Канады рекомендуют предоставить Украине летальное оружие

Вопрос предоставления Украине летального оружия с целью повышения обороноспособности армии в противостоянии российской агрессии был поднят комитетом парламента Канады. Об этом говорится в соответствующем документе комитета.

"Решение Канады об оказании поддержки Украине отражает давние отношения, объединяющие две страны", - говорится в документе.

Также предлагается ввести безвизовый режим для украинцев.

#BREAKING Canadian Parliamentary defense committee recommends provision of lethal weapons to Ukraine IF Kyiv gets serious on anti-corruption. Visa-free travel for Ukrainians also recommended