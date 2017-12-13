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13. 12. 2017

В парламенте Канады рекомендуют предоставить Украине летальное оружие

Вопрос предоставления Украине летального оружия с целью повышения обороноспособности армии в противостоянии российской агрессии был поднят комитетом парламента Канады. Об этом говорится в соответствующем документе комитета.

"Решение Канады об оказании поддержки Украине отражает давние отношения, объединяющие две страны", - говорится в документе.

Также предлагается ввести безвизовый режим для украинцев.

#BREAKING Canadian Parliamentary defense committee recommends provision of lethal weapons to Ukraine IF Kyiv gets serious on anti-corruption. Visa-free travel for Ukrainians also recommended https://t.co/w3KVdTOfGZ #cdnpoli #ukraine pic.twitter.com/14znkrf4hH

— Michael Bociurkiw (@mikeybbq) 13 декабря 2017 г.

Напомним, ранее посол Украины в США Валерий Чалый заявлял, что президент США Дональд Трамп одобрит выделения Украине из оборонного бюджета США 350 млн долларов на оборонное оружие, в том числе 50 млн долларов - на летальное оружие, до конца 2017 года.

Источник: korrespondent.net

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