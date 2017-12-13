Девушка Рыбалки говорит, что нардеп подарил ей только iPhone

Девушка народного депутата Сергея Рыбалки Анастасия Байбородина отрицает, что фотографию на рекламной плоскости на Таймс-Сквер в центре Нью-Йорка оплатил нардеп. Об этом она сообщила у себя в Facebook.

По ее словам, такой подарок на день рождения сделала ей ее мама.

"Мне, конечно, приятно такое внимание СМИ, но любые претензии к моему мужу - полный абсурд. Фотографии - это был подарок моей мамы мне на день рождения. А что касается Сергея - он подарил айфон", - написала Анастасия.

При этом девушка нардепа посоветовала всем не завидовать.

"Пусть лучше общество переживает по поводу нереальных трат некоторых коррумпированных политиков или прокуроров, которые ни дня не работали в бизнесе, а только душат и уничтожают чужой. И некоторым комментаторам должно быть стыдно. Пошлость и зависть - не самые достойные чувства. Лучше подумайте, что вы сделали для своих любимых и для своей страны", - добавила она.

Напомним, народный депутат Сергей Рыбалка поздравил свою девушку Анастасию Байбородину, разместив ее фотографию на рекламной плоскости на Таймс-Сквер в центре Нью-Йорка.

Источник: korrespondent.net