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13. 12. 2017

Смерть девочки под Кропивницким: в убийстве подозревают мать

Мать 12-летней Екатерины Добродий задержали 12 декабря по подозрению в убийстве дочери. Об этом сообщил начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин на странице в Facebook.

Девочка была найдена мертвой 12 декабря в пяти километрах от дома с многочисленными ранениями. По словам Аброськина, вечером того же дня на основании собранных доказательств была задержана мать девочки по подозрению в совершении убийства.

Как выяснилось, отец ушел на работу и по дороге отвел в детсад младшего ребенка. Старшая дочь была с мамой. Девочка просилась остаться дома и не идти в школу, а мать настаивала, чтобы та все-таки пошла в школу.

"В итоге - в порыве внезапно возникшей ярости мать убила ребенка, а затем вывезла и оставила на пустыре. Это страшная трагедия. Впереди ряд экспертиз, в том числе и проведение психиатрической экспертизы подозреваемой. Точку должен поставить суд", - отметил заместитель председателя Нацполиции.

Ранее сообщалось, что пропавшую в пятницу девочку, помогают искать волонтеры.

Как сообщалось, в Полтавской области пропал полицейский.

Источник: korrespondent.net

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