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13. 12. 2017

Путин внес в Госдуму соглашение о расширении базы в Сирии

Президент России Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму соглашение с Сирией о расширении территории пункта материально-технического обеспечения (МТО) ВМФ России в Тартусе на 49 лет. Об этом в среду, 13 декабря, сообщают Ведомости.

Документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.

Соглашение будет действовать 49 лет и автоматически продлеваться на следующие 25 лет, если ни одна из сторон не заявит об отказе.

Так, пункт МТО будет пользоваться полным иммунитетом от гражданской и административной юрисдикции Сирийской арабской республики, а его имущество будет защищено от обыска, реквизиции и ареста.

Также Россия будет иметь право направить в Сирию необходимый личный состав пункта.

После объявленного Путиным вывода российских войск из Сирии в арабской республике для российских военных останется два пункта базирования – авиабаза Хмеймим и база ВМФ в городе Тартус.

Напомним, ранее Владимир Путин прибыл на военную авиабазу Хмеймим в Сирии, где объявил о выводе войск из этой страны.

Источник: korrespondent.net

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