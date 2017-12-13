Павлу Грибу не дают в тюрьме РФ купленные им лекарства – отец

Удерживаемому в российской тюрьме украинцу Павлу Грибу не дают даже те лекарства, которые он смог купить за собственные деньги. Об этом в комментарии УНН сообщил отец Павла, офицер Госпогранслужбы в отставке, военный капеллан Игорь Гриб.

"Уже прошло больше трех месяцев, и мы не знаем, как родители, о состоянии Павла, о том, какое реальное состояние, нам до сих пор неизвестно. Вы знаете, врачей (украинских) не пустили и, по информации консулов, которые там были, Павел купил лекарства за свой счет, но их ему не дают", – отметил Игорь Гриб.

Он добавил, что выводы о состоянии здоровья Павла Гриба, представленные Россией, не учитывают те заболевания, которые у него были диагностированы ранее.

"Были поставлены не те диагнозы, которые реально существуют. Скажем так, они сделали заключение, что он здоров и никакая болезнь не несет его жизни никакой угрозы", – добавил Игорь Гриб.

Ранее уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что состояние здоровья Павла Гриба находится в удовлетворительном состоянии.

Источник: korrespondent.net