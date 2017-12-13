Укрзализныця временно приостановила возврат билетов через Интернет

На время новогодних и рождественских праздников украинцы не смогут сдать билет через Интернет. Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.

Отмечается, что такое решение было принято для предотвращения спекуляций.

"С 12 декабря 2017 года Укрзализныця временно приостанавливает услугу возврата билетов через Интернет. По многочисленным просьбам пассажиров такое решение принято для недопущения создания искусственного дефицита и дальнейших спекуляций проездными документами на поезда", - говорится в сообщении.

Как отмечается, анализ показал, что билеты на зимние праздники массово и системно выкупаются для перепродажи - большинство билетов выкупается в первые минуты открытия продаж и одновременно прослеживается тенденция по возвращению их значительной части в ночное время. Это создает искусственный дефицит на билеты.

В связи с этим временно возврат средств за посадочные документы, оформленных через Интернет, будет осуществляться только через железнодорожные кассы. Ограничения будут отменены после окончания новогодне-рождественских перевозок.

Как сообщалось, Украина может прервать ж/д сообщение с Россией. Ранее Укрзализныця ввела 11 новых поездов.

Источник: korrespondent.net