Посольство США переведут в Иерусалим не раньше 2020 года

Американское посольство в Израиле будет переведено в Иерусалим не ранее 2020 года. Об этом заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон, сообщает The New York Times.

"Это не то, что можно сделать немедленно. Возможно, потребуется еще три года, и это еще достаточно амбициозная цель", - заявил он.

Ранее в администрации Трампа уже заявляли, что в ближайшем будущем по функциональным и логистическим причинам не смогут перенести посольство в Иерусалим.

Напомним, 6 декабря Трамп заявил о признании Иерусалима столицей Израиля и поручил Госдепу начать подготовку к переводу американского посольства из Тель-Авива.

Власти Израиля назвали решение президента США подарком, а лидер Палестины заявил, что оно означает конец американского участия в ближневосточном мирном процессе.

Источник: korrespondent.net