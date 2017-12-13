13 декабря 2017, среда, 13:33
+2°C
Завтра +1°C
+2°C
Завтра +1°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,03
  • € 2,39
13. 12. 2017

Посольство США переведут в Иерусалим не раньше 2020 года

Американское посольство в Израиле будет переведено в Иерусалим не ранее 2020 года. Об этом заявил госсекретарь США  Рекс Тиллерсон, сообщает The New York Times.

"Это не то, что можно сделать немедленно. Возможно, потребуется еще три года, и это еще достаточно амбициозная цель", - заявил он.

Ранее в администрации Трампа уже заявляли, что в ближайшем будущем по функциональным и логистическим причинам не смогут перенести посольство в Иерусалим.

Напомним, 6 декабря Трамп заявил о признании Иерусалима столицей Израиля и поручил Госдепу начать подготовку к переводу американского посольства из Тель-Авива.

Власти Израиля назвали решение президента США подарком, а лидер Палестины заявил, что оно означает конец американского участия в ближневосточном мирном процессе.

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

На самом деле, холодец специально так непрезентабельно выглядит, чтобы отсеять людей с низким порогом вхождения и оставить только истинных ценителей, которые будут любить его не за внешний вид, а за его внутренний мир.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Новый год 2018

Как вы будете встречать Новый год?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.