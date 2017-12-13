Топ запросов украинцев в Google в 2017-м: "майнинг" и "зачем мы живем"

Компания "Google Украина" ежегодно представляет статистику активности пользователей Уанета, чтобы показать, что чаще всего искали украинцы в уходящем году.
Трендовый рейтинг Google Zeitgeist не является простым количественным фиксатором. Здесь оценивается активность пользователей сети в поиске информации о конкретных событиях, персонах, решении наболевших вопросов.
В первую десятку топ-запросов Гугла в 2017 году попали сразу пять сериалов и два телешоу, а самым популярным поисковым запросом года в Google Украина стал "Физрук 4 сезон". В категории "Что такое", "Покупка года" и "Зачем нужен" победил спиннер, а на вопросы "Как" и "Почему" пользователи чаще всего искали ответы на вопросы, связанные с блокировкой "Вконтакте".
Топ-10 самых популярных запросов 2017 года:
- Физрук 4 сезон
- Холостяк 7
- НАЗК
- Фильмы 2017
- Анонимайзер
- Игра престолов 7 сезон
- Евровидение 2017
- Ольга 2 сезон
- Молодежка 5 сезон
- Киев днем и ночью 3 сезон
Далее представляются рейтинги по топовым запросам по категориям: "Фильм года", "Персона года" и т.п.
Фильм года:
- Форсаж 8
- Пираты Карибского моря 5
- Гадкий я 3
- На 50 оттенков темнее
- Тор Рагнарёк
- Стражи галактики 2
- Слуга народа 2
- Оно
- Спасатели Малибу
- Тачки 3
Сериал года:
- Физрук 4 сезон
- Игра престолов 7 сезон
- Ольга 2 сезон
- Молодежка 5 сезон
- Киев днем и ночью 3 сезон
- Хороший хлопець
- Полицейский с Рублёвки 2
- Кохання проти долі
- Капитанша
- Отель Элеон 3 сезон
Вопрос: "Що таке?/Что такое?"
- спиннер
- антикитерский механизм
- vpn
- биткоин
- майнинг
- панголин
- хайп
- фиаско
- мем
- эщкере
Вопрос: "Навіщо?/Зачем?"
- нужен спиннер
- кармашек на женских трусах
- переводят часы
- нужен фитнес браслет
- белят деревья
- мужчинам соски
- мы живем
- нужна девушка
- коту усы
- любить
Персона года:
- Диана Шурыгина
- Михаил Задорнов
- Дмитрий Марьянов
- Ирина Бережная
- Вера Глаголева
- Катя Чили
- Честер Беннингтон
- Сергей Бабкин
- Михеил Саакашвили
- Дональд Трамп
ТВ-шоу года:
- Холостяк 7
- Евровидение 2017
- Голос країни 2017
- Мастер шеф 7
- Зважені та щасливі 2017
- Супермодель по-украински 4
- Від пацанки до панянки
- Танцы со звездами 2017
- Битва экстрасенсов 18 сезон
- Оскар 2017
Вопрос: "Чому?/Почему?"
- не работает вк
- подорожал газ
- Малахов ушел с первого канала
- дергается глаз
- нельзя фотографировать спящих людей
- не работает интернет
- нельзя спать напротив зеркала
- желтеет чеснок
- выпадают волосы
- нельзя дарить часы
Вопрос: "Як?/Как?"
- обойти блокировку вк
- скачать видео с ютуба
- варить гречку
- похудеть
- зайти в одноклассники
- выйти замуж
- сделать скриншот
- завязать галстук
- бросить курить
- заработать в интернете
Покупка года:
- Спиннер
- Билеты на поезд
- Айфон 7
- Бейблэйд
- Айфон 8
- Авто в Литве
- Купальники 2017
- iPhone X
- Вентилятор
- Биткоин
Источник: korrespondent.net
новость