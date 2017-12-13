13 декабря 2017, среда, 13:33
+2°C
Завтра +1°C
+2°C
Завтра +1°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,03
  • € 2,39
13. 12. 2017

Топ запросов украинцев в Google в 2017-м: "майнинг" и "зачем мы живем"

Компания "Google Украина" ежегодно представляет статистику активности пользователей Уанета, чтобы показать, что чаще всего искали украинцы в уходящем году.

Трендовый рейтинг Google Zeitgeist не является простым количественным фиксатором. Здесь оценивается активность пользователей сети в поиске информации о конкретных событиях, персонах, решении наболевших вопросов.

В первую десятку топ-запросов Гугла в 2017 году попали сразу пять сериалов и два телешоу, а самым популярным поисковым запросом года в Google Украина стал "Физрук 4 сезон". В категории "Что такое", "Покупка года" и "Зачем нужен" победил спиннер, а на вопросы "Как" и "Почему" пользователи чаще всего искали ответы на вопросы, связанные с блокировкой "Вконтакте".

 

Топ-10 самых популярных запросов 2017 года:

  • Физрук 4 сезон
  • Холостяк 7
  • НАЗК
  • Фильмы 2017
  • Анонимайзер
  • Игра престолов 7 сезон
  • Евровидение 2017
  • Ольга 2 сезон
  • Молодежка 5 сезон
  • Киев днем и ночью 3 сезон

Далее представляются рейтинги по топовым запросам по категориям: "Фильм года", "Персона года" и т.п.

Фильм года:

  • Форсаж 8
  • Пираты Карибского моря 5
  • Гадкий я 3
  • На 50 оттенков темнее
  • Тор Рагнарёк
  • Стражи галактики 2
  • Слуга народа 2
  • Оно
  • Спасатели Малибу
  • Тачки 3

Сериал года:

  • Физрук 4 сезон
  • Игра престолов 7 сезон
  • Ольга 2 сезон
  • Молодежка 5 сезон
  • Киев днем и ночью 3 сезон
  • Хороший хлопець
  • Полицейский с Рублёвки 2
  • Кохання проти долі
  • Капитанша
  • Отель Элеон 3 сезон

Вопрос: "Що таке?/Что такое?"

  • спиннер
  • антикитерский механизм
  • vpn
  • биткоин
  • майнинг
  • панголин
  • хайп
  • фиаско
  • мем
  • эщкере

Вопрос: "Навіщо?/Зачем?"

  • нужен спиннер
  • кармашек на женских трусах
  • переводят часы
  • нужен фитнес браслет
  • белят деревья
  • мужчинам соски
  • мы живем
  • нужна девушка
  • коту усы
  • любить

Персона года:

  • Диана Шурыгина
  • Михаил Задорнов
  • Дмитрий Марьянов
  • Ирина Бережная
  • Вера Глаголева
  • Катя Чили
  • Честер Беннингтон
  • Сергей Бабкин
  • Михеил Саакашвили
  • Дональд Трамп

ТВ-шоу года:

  • Холостяк 7
  • Евровидение 2017
  • Голос країни 2017
  • Мастер шеф 7
  • Зважені та щасливі 2017
  • Супермодель по-украински 4
  • Від пацанки до панянки
  • Танцы со звездами 2017
  • Битва экстрасенсов 18 сезон
  • Оскар 2017

Вопрос: "Чому?/Почему?"

  • не работает вк
  • подорожал газ
  • Малахов ушел с первого канала
  • дергается глаз
  • нельзя фотографировать спящих людей
  • не работает интернет
  • нельзя спать напротив зеркала
  • желтеет чеснок
  • выпадают волосы
  • нельзя дарить часы

Вопрос: "Як?/Как?"

  • обойти блокировку вк
  • скачать видео с ютуба
  • варить гречку
  • похудеть
  • зайти в одноклассники
  • выйти замуж
  • сделать скриншот
  • завязать галстук
  • бросить курить
  • заработать в интернете

Покупка года:

  • Спиннер
  • Билеты на поезд
  • Айфон 7
  • Бейблэйд
  • Айфон 8
  • Авто в Литве
  • Купальники 2017
  • iPhone X
  • Вентилятор
  • Биткоин

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

На самом деле, холодец специально так непрезентабельно выглядит, чтобы отсеять людей с низким порогом вхождения и оставить только истинных ценителей, которые будут любить его не за внешний вид, а за его внутренний мир.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Новый год 2018

Как вы будете встречать Новый год?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.