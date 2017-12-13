Топ запросов украинцев в Google в 2017-м: "майнинг" и "зачем мы живем"

Компания "Google Украина" ежегодно представляет статистику активности пользователей Уанета, чтобы показать, что чаще всего искали украинцы в уходящем году.

Трендовый рейтинг Google Zeitgeist не является простым количественным фиксатором. Здесь оценивается активность пользователей сети в поиске информации о конкретных событиях, персонах, решении наболевших вопросов.

В первую десятку топ-запросов Гугла в 2017 году попали сразу пять сериалов и два телешоу, а самым популярным поисковым запросом года в Google Украина стал "Физрук 4 сезон". В категории "Что такое", "Покупка года" и "Зачем нужен" победил спиннер, а на вопросы "Как" и "Почему" пользователи чаще всего искали ответы на вопросы, связанные с блокировкой "Вконтакте".

Топ-10 самых популярных запросов 2017 года:

Физрук 4 сезон

Холостяк 7

НАЗК

Фильмы 2017

Анонимайзер

Игра престолов 7 сезон

Евровидение 2017

Ольга 2 сезон

Молодежка 5 сезон

Киев днем и ночью 3 сезон

Далее представляются рейтинги по топовым запросам по категориям: "Фильм года", "Персона года" и т.п.

Фильм года:

Форсаж 8

Пираты Карибского моря 5

Гадкий я 3

На 50 оттенков темнее

Тор Рагнарёк

Стражи галактики 2

Слуга народа 2

Оно

Спасатели Малибу

Тачки 3

Сериал года:

Физрук 4 сезон

Игра престолов 7 сезон

Ольга 2 сезон

Молодежка 5 сезон

Киев днем и ночью 3 сезон

Хороший хлопець

Полицейский с Рублёвки 2

Кохання проти долі

Капитанша

Отель Элеон 3 сезон

Вопрос: "Що таке?/Что такое?"

спиннер

антикитерский механизм

vpn

биткоин

майнинг

панголин

хайп

фиаско

мем

эщкере

Вопрос: "Навіщо?/Зачем?"

нужен спиннер

кармашек на женских трусах

переводят часы

нужен фитнес браслет

белят деревья

мужчинам соски

мы живем

нужна девушка

коту усы

любить

Персона года:

Диана Шурыгина

Михаил Задорнов

Дмитрий Марьянов

Ирина Бережная

Вера Глаголева

Катя Чили

Честер Беннингтон

Сергей Бабкин

Михеил Саакашвили

Дональд Трамп

ТВ-шоу года:

Холостяк 7

Евровидение 2017

Голос країни 2017

Мастер шеф 7

Зважені та щасливі 2017

Супермодель по-украински 4

Від пацанки до панянки

Танцы со звездами 2017

Битва экстрасенсов 18 сезон

Оскар 2017

Вопрос: "Чому?/Почему?"

не работает вк

подорожал газ

Малахов ушел с первого канала

дергается глаз

нельзя фотографировать спящих людей

не работает интернет

нельзя спать напротив зеркала

желтеет чеснок

выпадают волосы

нельзя дарить часы

Вопрос: "Як?/Как?"

обойти блокировку вк

скачать видео с ютуба

варить гречку

похудеть

зайти в одноклассники

выйти замуж

сделать скриншот

завязать галстук

бросить курить

заработать в интернете

Покупка года:

Спиннер

Билеты на поезд

Айфон 7

Бейблэйд

Айфон 8

Авто в Литве

Купальники 2017

iPhone X

Вентилятор

Биткоин

Источник: korrespondent.net