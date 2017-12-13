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13. 12. 2017

Расследование убийства Вороненкова на финальной стадии

Голосеевский районный суд Киева по ходатайству столичной прокуратуры продлил срок ареста двум мужчинам, причастным к убийству бывшего депутата Государственной думы РФ Дениса Вороненкова. Об этом в среду, 13 декабря, сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

"По ходатайству прокуратуры Киева Голосеевский районный суд столицы продлил меру пресечения в виде содержания под стражей двум мужчинам, которых подозревают в убийстве экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова 23 марта 2017 года в Киеве. По решению суда срок содержания под стражей подозреваемых продлен до 13 февраля 2018 года включительно", – говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, 36-летнему жителю города Павлоград Днепропетровской области (соучастнику убийства, который выполнял роль водителя), а также его 39-летнему сообщнику, уроженцу Херсонской области, который принимал участие в организации преступления и непосредственно осуществлял наблюдение за Денисом Вороненковым, сообщено о подозрении по статье об умышленном убийстве, совершенном по предварительному сговору группой лиц.

Досудебное расследование в указанном уголовном производстве продолжается и находится на завершающей стадии.

Как сообщалось, ГПУ просит Россию экстрадировать в Украину подозреваемого в заказном убийстве бывшего депутата Государственной Думы России Дениса Вороненкова Владимира Тюрина.

Источник: korrespondent.net

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