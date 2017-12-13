Турчинов проведет переговоры с генсеком НАТО

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов находится в штаб-квартире НАТО, где у него запланировала встреча с генеральным секретарем Альянса Йенсом Столтенбергом. Об этом сообщается на официальном сайте СНБО.

Как отмечается, программой визита предусмотрено участие секретаря СНБО Украины и генсека НАТО в заседании Комиссии Украина-НАТО, где Турчинов выступит с развернутым докладом по вопросам безопасностной ситуации на востоке Европы и противодействия российской агрессии.

Запланирована также встреча Секретаря СНБО Украины с начальником штаба Верховного главнокомандующего Объединенных Вооруженных сил НАТО в Европе генералом Маркусом Кнайпом. Планируется также, что Турчинов посетит Многоцелевой центр управления операциями по урегулированию кризисов и Ситуационный центр штаб-квартиры НАТО.

Напомним, в НАТО выражают недовольство тем, как в Украине проходят реформы, необходимые для сближения с альянсом.

Источник: korrespondent.net