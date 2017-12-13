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13. 12. 2017

В Украине с 1 января повысят военные пенсии

Средний размер, на который будут повышены пенсии военнослужащим с 1 января 2018 года, составит 1,5 тыс. грн. Об этом в среду, 13 декабря, заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман в ходе заседания Кабмина.

"Осовременивание пенсий будет происходить автоматически, мы предусматриваем, что боевые пенсии должны быть больше, чем обычные пенсии военнослужащих", – сказал Гройсман.

По его словам, данный законопроект еще должен быть рассмотрен на заседании Совета национальной безопасности и обороны.

"Повышение пенсий для военных пенсионеров может быть не меньше в среднем, чем 1,5 тыс. грн", – заявил Гройсман.

Напомним, в Кабинете министров разработают механизм для повышения пенсий людям с большим трудовым стажем, но из-за экономической ситуации в течение всей жизни получавших низкие зарплаты. 

Источник: korrespondent.net

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