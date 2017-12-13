В РФ жалуются на притеснения членов группы по Донбассу

Власти Украины создали дискриминационные условия для российских участников рабочей группы по урегулированию конфликта на Донбассе. Об этом рассказал представитель российского Минобороны в рабочей группе по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы Андрей Коротков, передают РИА Новости.

По его словам, выезды для мониторинга ситуации максимально затрудняются, участие в мероприятиях блокируется и даже выйти на улицу разрешается только под конвоем.

"В течение последних месяцев условия пребывания на территории Украины российских офицеров из состава Совместного центра контроля и координации вопросов режима прекращения огня и стабилизации ситуации (СЦКК) усилиями украинской стороны значительно осложнились", — заявил он.

По его словам, они носят "уже откровенно дискриминационный характер" и касаются не только выполнения российскими офицерами обязанностей по линии СЦКК, но и вопросов элементарной жизнедеятельности.

Например, по регламенту, утвержденному украинским руководителем СЦКК, свобода перемещения российских военных по зданию в Соледаре, в котором они работают и живут, максимально ограничена, отметил Коротков.

"Все передвижения по зданию, согласно украинскому документу, российские офицеры могут осуществлять только в сопровождении — а правильнее будет сказать, "под конвоем", — вооруженных нацгвардейцев Украины. Выходить на свежий воздух перед зданием разрешено в сопровождении нацгвардейцев не больше чем на десять минут в конце каждого часа", — отметил полковник.

Не прекращаются и попытки заблокировать деятельность российских представителей в мероприятиях Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, добавил он.

"Под выдуманными предлогами украинская сторона препятствует выездам наших офицеров в населенные пункты для мониторинга соблюдения Минских соглашений", — рассказал представитель Минобороны.

Напомним, расходы Службы безопасности Украины на работу трехсторонней контактной группы в Минске в 2016 году, а также за 5 месяцев текущего года составили около 500 тысяч гривен.

Источник: korrespondent.net