Следователь требовал от подозреваемого 123 тысячи грн за "легкую" статью

В Киевской области СБУ совместно с ГПУ разоблачили следователя одного из районных отделов Национальной полиции Киевской области, который требовал взятку от подозреваемого. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Отмечается, что полицейский требовал 123 тысячи гривен от жителя Киевской области за переквалификацию совершенного им уголовного преступления на менее тяжкое. Он также обещал подозреваемому содействие в получении условного срока вместо лишения свободы.

"Правоохранители задокументировали получение следователем в служебном кабинете райотдела первой части взятки - пятнадцати тысяч гривен. Оперативники СБ Украины также "взяли" посредника в Голосеевском районе Киева неподалеку от торгового центра после получения ста восьми тысяч гривен", - отмечается в сообщении..

Полицейского задержали в тот же день в Василькове. Открыто уголовное дело.

Как сообщалось, мэра Старого Самбора задержали при попытке дачи взятки.

Ранее в Киеве прокурору принесли взятку в коробке от известных конфет.

Источник: korrespondent.net