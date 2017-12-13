13 декабря 2017, среда, 15:04
+2°C
Завтра +1°C
+2°C
Завтра +1°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,03
  • € 2,39
13. 12. 2017

Следователь требовал от подозреваемого 123 тысячи грн за "легкую" статью

В Киевской области СБУ совместно с ГПУ разоблачили следователя одного из районных отделов Национальной полиции Киевской области, который требовал взятку от подозреваемого. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Отмечается, что полицейский требовал 123 тысячи гривен от жителя Киевской области за переквалификацию совершенного им уголовного преступления на менее тяжкое. Он также обещал подозреваемому содействие в получении условного срока вместо лишения свободы.

"Правоохранители задокументировали получение следователем в служебном кабинете райотдела первой части взятки - пятнадцати тысяч гривен. Оперативники СБ Украины также "взяли" посредника в Голосеевском районе Киева неподалеку от торгового центра после получения ста восьми тысяч гривен", - отмечается в сообщении..

Полицейского задержали в тот же день в Василькове. Открыто уголовное дело.

 
 

Как сообщалось, мэра Старого Самбора задержали при попытке дачи взятки.

Ранее в Киеве прокурору принесли взятку в коробке от известных конфет.

 
 
 
 

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Розочка, а шо вы делаете сегодня вечером? Только не подумайте ничего такого... А если подумаете, то как вам идея?

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Новый год 2018

Как вы будете встречать Новый год?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.