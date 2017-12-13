Медведчук считает нереальным заложенный в бюджете рост экономики

Назвать принятый госбюджет-2018 бюджетом экономического развития могут только прожженные циники. Так считает лидер общественного движения Украинский выбор – Право народа Виктор Медведчук.

"Итак, доходы госбюджета запланированы на уровне 913,6 млрд грн, расходы – 988,6 млрд грн, заложен дефицит в размере 81,8 млрд грн, или 2,4% ВВП. В числе доходов запланированы поступления от приватизации в размере 22,5 млрд грн. По словам нардепа Татьяны Остриковой, это чуть ли не в 30 раз больше совокупного дохода от приватизации за последние 4 (!) года. Совершенно очевидно, что выполнить такие амбициозные планы еврореформаторов нереально", – отметил Медведчук.

Заявленный властью рост экономики на фоне госдолга размером почти 2 трлн грн, 9-процентной инфляции и заложенном в бюджете курсе гривны на уровне 29,3 грн он считает нереальным.

"На следующий год прогнозируется увеличение ВВП на 3%. Но если учесть, что в 2014-м и 2015-м экономика Украины обвалилась почти на 17%, то с нынешними темпами восстановления стране, по самым оптимистическим прогнозам, даже уровня 2013 года удастся достичь лишь через 5-8 лет", – констатирует Медведчук.

По его мнению, обещание правительства увеличить прожиточный минимум на уровень инфляции – 9% – означает, что все доплаты "съест" подорожание товаров и услуг, подчеркнул Медведчук. А коллапс в экономике без сомнений приведет к тому, что инфляция существенно превысит прогнозы, отметил он.

Ранее президент Украины Петр Порошенко позитивно отреагировал на принятие Верховной Радой государственного бюджета на 2018 год. "Такого давно не бывало. К тридцать первому еще 24 дня, а Верховная Рада уже и бюджет проголосовала", – отметил глава государства.

Источник: korrespondent.net